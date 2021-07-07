Ольгу Бузову обвинили в "воровстве"

По словам экс-солиста группы Hi-Fi, телеведущая и певица из номеров отелей и гостиниц забирает с собой тапки, шампуни, вехотки, туалетную бумагу.

Бывший солист группы Hi-Fi Митя Фомин обвинил телеведущую и певицу Ольгу Бузову в "воровстве", передает zakon.kz.

Я все тащу (из номеров отелей и гостиниц. - Прим. ред.). У меня мания. Недавно это обсуждали с Бузовой, когда были на гастролях. Она тоже все тащит: тапки, шампуни, вехотки, туалетную бумагу, - рассказал экс-солист группы Hi-Fi в эфире программы "Секрет на миллион".

Также Фомин поделился лайфхаком, как не разбить бутылку алкоголя в чемодане.

Если вы везете с гастролей какую-то бутылку (алкоголь), на горлышко нужно надеть рулон туалетной бумаги и завернуть в полиэтиленовый пакет, и в чемодан. Никогда не разобьется, - поделился музыкант.

Кроме того, он рассказал, что забирает с собой из гримерки все, что можно: вино, влажные салфетки, чай, кофе.

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