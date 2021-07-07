Выдающиеся деятели культуры и искусства появятся в Казахстане

Проект закона определяет положение и функции АО "Казахфильм" имени Шакена Айманова.

Министерство культуры и спорта РК разработало законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии и культуры", сообщает zakon.kz.

В частности, законом вводится понятие: "выдающийся деятель культуры и искусства". Это физическое лицо, удостоенное почетного звания или государственной награды в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, имеющее призовые места международных, республиканских конкурсов и фестивалей.

Выдающийся деятель культуры и искусства имеет право на:

участие в формировании государственной политики в области культуры;

участие в социально значимых мероприятиях в области культуры и культурных мероприятиях;

вступление в общественные объединения, ассоциации и союзы по творческим и профессиональным интересам.

Как отмечается, творческие работники, работники культуры и выдающиеся деятели культуры и искусства при осуществлении своей деятельности обязаны соблюдать требования законодательства РК.

Кроме того, документ определяет такие понятия, как: дебютный фильм, субъект кинематографической деятельности, киносериал, продюсер и др.

Также в законопроекте появился пункт о том, что многозальные кинотеатры количеством четыре и более залов осуществляют показ одного и того же фильма в одном кинотеатре, в объеме не более 30% от всех ежедневных сеансов, независимо от версии и формата фильма, за исключением фильмов отечественного производства и двух фильмов зарубежного производства в год.

Кроме того, предусматривается, что фильмы, получившие государственную финансовую поддержку, прокат и показ которых осуществляются в кинозалах и иных местах, предназначенных для этих целей, на территории РК не на казахском языке, должны быть дублированы на казахский язык.

Публичная демонстрация такого фильма, осуществляемая в кинозале, при необходимости может быть субтитрирована или дублирована на любом языке.

Детские анимационные фильмы и фильмы для семейного просмотра, прошедшие отбор, прокат и показ которых осуществляются в кинозалах и иных местах, предназначенных для этих целей, на территории Казахстане на казахском языке, также должны быть дублированы на казахский язык.

Также говорится о распределении долей киносеансов на казахском и других языках в прокате.

Утверждение долей фильмов на казахском языке (дублированных на казахский язык) не менее тридцати процентов от суточного количества киносеансов, - указывается в документе.

Законопроект также предусматривает, что государственная финансовая поддержка предоставляется для организации производства, дубляжа, проката и показа национальных фильмов, детских анимационных фильмов и фильмов для семейного просмотра, прошедших отбор, на казахский язык и связанных с этим мероприятий, а также продвижения национальных фильмов за рубежом.

Государственное финансирование национальных фильмов и кинопроектов, претендующих на признание их национальными фильмами, осуществляется следующим образом:

50% от общего объема ежегодного государственного финансирования кинопроектов осуществляется посредством Государственного центра поддержки национального кино;

50% от общего объема ежегодного государственного финансирования кинопроектов направляется в акционерное общество "Казахфильм" имени Шакена Айманова" в рамках ежегодно выделяемого финансирования Государственного центра поддержки национального кино для производства фильмов в целях реализации государственной политики в сфере кинематографии.

Как отмечается, не менее 50% от общего объема ежегодной суммы государственной поддержки в виде финансирования кинопроектов, претендующих на признание их национальными фильмами, предоставляется для производства социально значимых фильмов акционерному обществу "Казахфильм" имени Шакена Айманова" путем заключения договора на выполнение государственного задания в соответствии с бюджетным законодательством РК.

Предусматривается, что для выработки предложений и рекомендаций по вопросам государственной финансовой поддержки национальных фильмов и дубляжа на казахский язык детских анимационных фильмов и фильмов для семейного просмотра создается консультативно-совещательный орган при Правительстве РК - Межведомственная комиссия по вопросам государственной финансовой поддержки национальных фильмов.

Решение о финансировании, в том числе распределение объемов финансирования кинопроектов, претендующих на признание их национальными фильмами, принимается уполномоченным органом на основании положительного заключения Экспертного совета и рекомендации Межведомственной комиссии по вопросам государственной финансовой поддержки национальных фильмов, за исключением социально значимых фильмов, производство которых осуществляется акционерным обществом "Казахфильм" имени Шакена Айманова.

Для выработки предложений в сфере кинематографии при Государственном центре поддержки национального кино создается Национальная кинокомиссия - консультативно-совещательный орган из числа представителей государственных, местных исполнительных органов, кинематографических организаций и экспертов в сфере кинематографии.Положение и состав Национальной кинокомиссии утверждаются Правительством РК.

Вместе с тем проект закона определяет положение и функции АО "Казахфильм" имени Шакена Айманова.

Как отмечается, деятельность кинематографической организации направлена на реализацию государственной политики в сфере кинематографии путем создания материально-технической базы фильмопроизводства, отвечающей высоким стандартам и позволяющей расширить творческие возможности создателей фильмов по выпуску конкурентоспособной продукции.

Основными видами деятельности Казахфильма являются: производство фильмов, сериалов, роликов, кинолетописей, прокат, показ и восстановление фильмов, изготовление киноматериалов, выполнение работ и оказание услуг по производству, дубляжу и хранению фильмов, образовательная, научная, исследовательская, издательская, консультативная и иная деятельность в целях реализации государственной политики в сфере кинематографии, - говорится в законопроекте.

Как отмечают разработчики, целью принятия законопроекта является совершенствование действующего законодательства и создание благоприятных условий для развития кинематографии в Республике Казахстан путем создания национальной кинокомиссии, привлечения иностранных инвесторов, представления киноиндустрии РК на международных кинорынках, кинобизнес-площадках и других мероприятиях.

Полностью посмотреть законопроект можно на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 20 июля.

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