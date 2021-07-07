Краудфандинг в Казахстане: Даже небольшие пожертвования имеют значение

Народное финансирование в Казахстане завоевывает популярность.

Немало интересных, многообещающих, инновационных идей так и остается на бумаге из-за отсутствия необходимых средств на их реализацию. Не каждый стартапер имеет личные накопления, возможность получить поддержку меценатов или кредит в банке. Однако современные технологии подарили нам новый инструмент, призванный помочь начинающим предпринимателям и творческим людям. Что такое краудфандинг и как он работает, читайте в материале портала zakon.kz.

С английского термин "краудфандинг" переводится как "народное финансирование". Проекты, которые могут к нему прибегнуть, называют стартапами, их авторов - фаундерами, а людей, помогающих деньгами, - бэкерами, или вкладчиками.

Средства на свою идею фаундеры обычно собирают через интернет-платформы. В разных точках мира чуть ли не каждый день рождается множество самых разных идей - фантастических и сугубо практических, проверенных временем и совершенно новаторских. Большинство из них так или иначе относятся к одной из нескольких категорий: коммерческие, социальные, экологические, научные, технические, образовательные, благотворительные.

Некоторые фаундеры подходят к идее народного финансирования с юмором. Например, американец Зак Браун через крупнейшую краудфандинговую платформу Kickstarter несколько лет назад объявил сбор средств на приготовление картофельного салата и обозначил необходимую сумму в 10 долларов. Однако к моменту завершения кампании ему поступило 55 492 доллара.

Успех американца объясняется тонким сарказмом. В процессе сбора средств Браун снимал забавные ролики, пародирующие пафосную манеру подачи идей другими стартаперами. Среди прочих он разместил видео, содержащее закадровый текст с бессмысленным жонглированием словами, отвлеченными кадрами и обещанием создать продукт, который изменит все.

Несколько лет назад краудфандинговые площадки появились и в Казахстане. Генеральный менеджер одной из них Азиза Утегенова рассказала, что за пять лет существования их компании к ним поступило более 1200 заявок, из которых к сбору средств были допущены только 332. Собрать необходимые средства в нужный срок успели лишь 153 стартапа. Всего за пять лет на краудфандинговой площадке было собрано более 72 млн тенге.

Как объяснила Азиза Утегенова, их команда за предоставление своей площадки, а также за консультации по продвижению стартапа взимает от 2% до 8% от собранной суммы, в зависимости от направленности проекта.

Кроме того, сборы облагаются налогом, деньги переводятся на личные счета авторов, с этих денег они платят 10% (ст. 320 Налогового кодекса РК), если оформлены как физическое лицо, и 3% (ст. 683 НК РК), если как индивидуальный предприниматель. Если автор человек с инвалидностью, то с него налог не взымается (согласно Налоговому кодексу РК).

Стартап считается успешным, если за нужное время соберет не менее 50% от нужной суммы. Если этого сделать не удалось, то проект признается провальным и все пожертвования возвращаются вкладчикам.

В Казахстане через краудфандинговую платформу собирали на строительство библиотеки, реконструкцию театра, лечебный кабинет.

В 2017 году команда алматинского зоопарка благодаря краудфандингу собрала 1,2 млн тенге на покупку игрушек для львенка по имени Хамза.

В 2019 году Гульшат Мухитдинова и Айнур Калдыгулова собрали более миллиона тенге для расширения творческо-образовательного центра, который занимался бесплатным обучением молодежи в возрасте от 16 до 25 лет. Здесь готовили будущих фотографов, операторов, видеомонтажеров видео, smm- и digital-специалистов, дизайнеров, швей и конструкторов.

К сожалению, неудачных стартапов больше, чем успешных. При этом их цели могут быть ничем не хуже. Но, как пояснила Азиза Утегенова, зачастую инициаторы весьма многообещающих начинаний не занимаются их активной раскруткой и в целом пренебрегают правилами краудфандинга. Самые важные из них сводятся к следующему:

ограниченная сумма и ограниченный срок сбора пожертвований (Азиза рекомендует собирать через онлайн-платформы не более миллиона тенге и не дольше трех месяцев);

вознаграждения для вкладчиков - хотя бы символические сувениры, открытки, приглашения на мероприятие или публичное выражение благодарности;

"принцип кругов" - в первую очередь к финансированию стартапа стоит привлекать своих друзей и родственников, знакомых, знакомых знакомых, френдов из соцсетей и уже потом всех остальных;

наличие хоть какого-то опыта, связей, авторитета в сфере, к которой относится стартап: новичку, который никогда не занимался подобными делами, будет сложно завоевать доверие потенциальных спонсоров.

И все-таки за карудфандингом - будущее. Обратить внимание на потенциал народного финансирования недавно призвал и президент Касым-Жомарт Токаев.

В городе расположены крупнейшие вузы, музыкальные и киностудии страны, сосредоточена талантливая молодежь. Им следует помочь реализовать свои идеи и инициативы… Здесь не нужно "изобретать велосипед". Такие технологии, как краудфандинг, образовательные хабы, специальные инвестиционные раунды с бизнес-ангелами, хорошо себя показали за рубежом, - сказал глава государства на совещании по вопросам дальнейшего развития города Алматы 17 марта 2021 года.

Однако с юридической стороной вопроса все еще есть сложности. Например, в сентябре 2020 года было представлено досье на проект Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам инновационного и научно-технического развития". В нем предлагалось "регламентировать определение краудфандинговых платформ, используемых для организации розничного финансирования (краудфандинга), способы осуществления инвестиций, операторство в рамках данной платформы, порядок оказания услуг по организации краудфандинга, а также положений по осуществлению регулирования и контроля уполномоченным органом в сфере инноваций в рамках осуществления деятельности по розничному финансированию (краудфандингу), а также смарт-контракта".

Однако в апреле 2021 года досье проекта было обновлено и оттуда исчезло понятие краудфандинга. То же самое произошло с досье на проект Закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам рискового (венчурного) финансирования" (март 2018 года). Изначальный вариант содержал понятие краудфандинга и соответствующие разъяснения, но в принятых поправках они отсутствуют.

Больше повезло некоммерческой сфере. В пояснительной записке к проекту Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам волонтерской деятельности, благотворительности, государственного социального заказа и грантов для неправительственных организаций" от 16 апреля 2021 года дается следующее определение: "краудфандинг - привлечение денежных средств благотворительными организациями с целью финансирования определенной благотворительной программы с помощью специализированных интернет-ресурсов (краудфандинговых платформ)".

Но, несмотря на юридические недоработки и немалое количество провальных стартапов, народное финансирование в Казахстане пробивает себе дорогу. Наши соотечественники ищут людей, готовых стать участниками их начинаний и помочь им открыть ремесленную мастерскую, спортивный клуб, центр медицинской реабилитации, приют для животных или художественную студию. Это тот случай, когда даже небольшие пожертвования имеют значение.

Подготовил Данил Утюпин

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!