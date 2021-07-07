Неизвестный захватил заложников в банке Тюмени

Захватчик требует выдать ему деньги.

Неизвестный взял в заложники несколько человек в отделении одного из банков в Тюмени, сообщает zakon.kz.

В 07:20 (08:20 по времени Нур-Султана) в полицию поступило сообщение, что в отделении одного из банков зашел мужчина с сумкой, сообщив, что в ней опасный предмет и ему необходимы деньги. По предварительным данным, в отделении двое сотрудников. На месте работают правоохранительные органы, - отметили ТАСС в МВД города.

По данным Telegram-канала Life-shot, на переговоры в отделение зашли сотрудники банка. Силовики в режиме готовности.

P.S. В ходе переговоров полицейские уговорили преступника отпустить всех заложников и сдаться. Захватчик задержан.

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