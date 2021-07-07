"Приставал к девочкам" - скандал на базе отдыха в Алматинской области

Мужчина задержан.

На базе отдыха в Алматинской области мужчину обвинили в домогательствах к несовершеннолетним девочкам, сообщает zakon.kz.

История инцидента была опубликована на странице taldykorganec.insta.

По словам автора, мужчина приставал в бассейне к девочкам и девушкам.

В свою очередь в администрации на подобное заявление ответили, что "дети могут и не купаться в бассейне".

Дочери 17 лет, племяшке - 18. На что я ответила, что как это так? Я оплатила деньги и мои дети должны сидеть на берегу, - уточняет женщина.

В результате виновника нашли. Отдыхающие отметили, что мужчина был пьян и приставал к другим девочкам - 14 и 16 лет.

В полиции области рассказали, что 5 июля в полицию обратилась женщина с заявлением - к ее 16-летней дочери во время купания приставал мужчина.

Подозреваемый установлен. Им оказался 34-летний житель поселка Карабулак Ескельдинского района, - говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Начато досудебное расследование по ст. 122 ч.1 УК РК (Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).

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