Можно ли привиться от COVID-19 больным с гепатитом С

По словам вирусолога, все зависит от того, в какой стадии инфекция гепатита С.

Вирусолог дал совет о вакцинации больным с гепатитом С, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По словам академика РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии ПМГМУ им. И.М. Сеченова Виталия Зверева, все зависит от того, в какой стадии инфекция гепатита С.

Она сейчас лечится, есть препараты. Если стадия обострения (гепатита С. - Прим. ред.), то никакую вакцину лучше не делать, - уточнил он в эфире телеканала "Доктор".

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