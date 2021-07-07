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Актуальные изменения в госзакупках и закупках лекарственных средств

Фото: pixabay.com 7 июля 2021, 14:46

Ведущая: Наталья Романова (Худайбергенова), эксперт-практик по государственным закупкам, руководитель учебного центра "Все закупки".

Смотрите прямой эфир Правмедиа на тему: "Обзор изменений в государственных закупках и закупках в области здравоохранения".

Вы узнаете:

  • О работе и корректировке электронного депозитария;
  • Как изменились процедуры заключения договора из одного источника;
  • О применении показателя финансовой устойчивости;
  • Об особенностях закупок лекарственных средств и медицинских изделий;
  • О требованиях к лекарственным средствам, приобретаемым в рамках ГОБМП и ОСМС;
  • Какая поддержка оказывается отечественным товаропроизводителям и/или производителям государств-членов Евразийского экономического союза и др.

Ведущая: Наталья Романова (Худайбергенова), эксперт-практик по государственным закупкам, руководитель учебного центра "Все закупки".

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