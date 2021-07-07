Актуальные изменения в госзакупках и закупках лекарственных средств

Приложение zakon.kz
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Ведущая: Наталья Романова (Худайбергенова), эксперт-практик по государственным закупкам, руководитель учебного центра "Все закупки".
Смотрите прямой эфир Правмедиа на тему: "Обзор изменений в государственных закупках и закупках в области здравоохранения".
Вы узнаете:
Ведущая: Наталья Романова (Худайбергенова), эксперт-практик по государственным закупкам, руководитель учебного центра "Все закупки".
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