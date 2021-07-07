Актуальные изменения в госзакупках и закупках лекарственных средств

Ведущая: Наталья Романова (Худайбергенова), эксперт-практик по государственным закупкам, руководитель учебного центра "Все закупки".

Смотрите прямой эфир Правмедиа на тему: "Обзор изменений в государственных закупках и закупках в области здравоохранения".

Вы узнаете:

О работе и корректировке электронного депозитария;

Как изменились процедуры заключения договора из одного источника;

О применении показателя финансовой устойчивости;

Об особенностях закупок лекарственных средств и медицинских изделий;

О требованиях к лекарственным средствам, приобретаемым в рамках ГОБМП и ОСМС;

Какая поддержка оказывается отечественным товаропроизводителям и/или производителям государств-членов Евразийского экономического союза и др.

Ведущая: Наталья Романова (Худайбергенова), эксперт-практик по государственным закупкам, руководитель учебного центра "Все закупки".

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