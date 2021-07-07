По 15 тысяч тенге будут получать туроператоры за каждого иностранного туриста

Для получения субсидий туроператор в сфере въездного туризма в течение года представляет в уполномоченный орган заявку.

Комитет индустрии туризма разработал правила субсидирования затрат туроператоров в сфере въездного туризма за каждого иностранного туриста, сообщает zakon.kz.

Целью предоставления субсидий является стимулирование массового въездного туризма и мотивирование туроператоров в сфере въездного туризма развивать и реализовывать туристские продукты для иностранных туристов, - говорится в документе.

Размер субсидий составляет 15 000 тенге за каждого иностранного туриста, прибывшего в Казахстан по приобретенному турпродукту у туроператора, осуществляющего деятельность в сфере въездного туризма при условии соблюдения определенных требований.

Так, турпродукт должен соответствовать следующим требованиям:

сформирован туроператором, имеющим лицензию на осуществление туроператорской деятельности в сфере въездного и внутреннего туризма;не менее трех ночевок в местах размещения;

реализован в текущем финансовом году до момента подачи заявки на получение субсидий, за исключением ряда случаев.

Как отмечается, не подлежат выплате субсидии туроператорам в сфере въездного туризма в случаях, когда:

деятельность туроператора находится в процессе банкротства либо ликвидации, а также приостановлена в соответствии с законом "О реабилитации и банкротстве"; имеется неисполненная обязанность туроператора по уплате налогов, сборов в соответствии с законодательством РК о налогах и других обязательных платежах в бюджет; в уставном капитале которых имеется доля участия иностранных физических или юридических лиц.

Для получения субсидий туроператор в сфере въездного туризма в течение года представляет в уполномоченный орган заявку на получение субсидии.

К заявке прилагаются следующие документы:

документ, подтверждающий полномочия представителя на осуществление действий от имени туроператора;

справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у туроператора на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется подача заявки, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством РК о налогах и других обязательных платежах в бюджет;

копия Договора на туристское обслуживание;

фискальный чек или экземпляр платежного документа, или квитанции об оплате в электронном виде, подтверждающие продажу турпродукта по Договору на туристское обслуживание;

копия документа, удостоверяющего личность иностранного туриста, и листов к ним, подтверждающих факт пересечения государственной границы РК;

подписанное со своей стороны в двух экземплярах Соглашение о выплате субсидий;

акт выполненных работ, счет-фактура для туроператора в сфере въездного туризма, выданная местом размещения, в котором останавливался иностранный турист;

в случае подачи заявления юридическим лицом - полученная не ранее чем за два месяца до даты подачи заявки справка из государственной базы данных "Юридические лица" или полученная не ранее чем за два месяца до даты подачи заявки справка из государственной базы данных "Юридические лица" или в случае подачи заявления от физического лица - копия документа, удостоверяющего личность;

в случае подачи заявления юридическим лицом - учредительный документ (устав).

Если туроператор предоставил документы с истекшим сроком действия или неполный пакет документов, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней отказывает в приеме заявки и возвращает документы туроператору с обоснованием и указанием недостающих или просроченных документов.

При условии устранения причины возврата туроператор в сфере въездного туризма может подать заявку повторно.

Подписанное уполномоченным органом Соглашение в одном экземпляре в течение пяти рабочих дней после принятия решения направляется туроператору в сфере въездного туризма, подавшего заявку.

На основании подписанного Соглашения осуществляется выплата возмещения части затрат на расчетный счет туроператора в сфере въездного туризма, открытый в банке второго уровня, указанный в заявке.

В случае отсутствия предусмотренных бюджетных средств уполномоченный орган публикует на интернет-ресурсе уполномоченного органа информацию о приостановлении выплаты субсидий, а также о возобновлении приема заявок в случае их поступления или наличия, - указывается в правилах.

В случае несогласия с решением уполномоченного органа туроператор в сфере въездного туризма может обжаловать решение в вышестоящий государственный орган (вышестоящему должностному лицу) или в суд.

Проект документа размещен на сайте "Открытые НПА" до 20 июля.

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