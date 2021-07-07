Внедорожник опрокинулся на бок в Алматинской области

Водитель и пассажир госпитализированы.

В Алматинской области произошло ДТП с участием внедорожника, сообщает zakon.kz.

По данным областной полиции, утром 7 июля близ поселка Шенгельды водитель Nissan Patrol не справился с управлением - машина опрокинулась на бок.

Водитель и его пассажир доставлены в ЦРБ Капшагая. По факту ДТП собран административный материал по ст. 610 ч.1 КоАП РК, - уточнили в ведомстве.

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