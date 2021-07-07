Буду сражаться за нее насмерть - Цекало о жене из Казахстана

Не все близкие продюсера приняли такой поворот событий.

Российский шоумен Александр Цекало рассказал, на что пошел ради брака с Дариной Эрвин, сообщает zakon.kz.

Художница из Казахстана стала причиной развода телеведущего с Викторией Галушко.

Ради возлюбленной продюсеру пришлось выкупить у бывшей жены фамилию, чтобы новая избранница была единственной Цекало, - говорится в публикации Starhit.ru.

Не все близкие продюсера приняли такой поворот событий.

К сожалению, мои коллеги по "Прожекторперисхилтон" влились в ряд друзей и знакомых, которые не приняли изменения в моей жизни. И как бы жестко это ни прозвучало, но я не смогу с ними сесть за один стол. Потому что это моя любовь, моя жизнь, моя семья, и за Дарину я буду сражаться насмерть, - признался Цекало.

Цекало и Дарина заключили брак зимой 2019 года в Америке. Сейчас супруги живут в Майами, где Эрвин занимается живописью и снимается в кино.

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