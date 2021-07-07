Убит президент Гаити

Он был убит в собственном доме.

Президента Гаити Жовенеля Моиса убили ночью в его резиденции, сообщает zakon.kz.

Убитому было 53 года.

По данным издания "Коммерсант", нападение произошло в ночь на 7 июля. Группа людей пробралась на территорию резиденции президента Гаити. Часть нападавших говорила на испанском. Жена президента также получила огнестрельное ранение. Ее госпитализировали.

И.о. премьер-министра Клод Жозеф объявил, что взял на себя руководство страной.

Он осудил убийство президента и назвал случившееся "актом ненависти, бесчеловечности и варварства". Господин Жозеф подчеркнул, что национальная полиция Гаити держит ситуацию под контролем. Личности и мотивы нападавших пока не установлены, - говорится в публикации.

Жовенель Моиз занял пост президента в феврале 2017 года. Он набрал на выборах 55,7% голосов — почти втрое больше, чем его соперник Жюда Селестена (19,5%). Господин Моиз основал несколько компаний — в частности, энергетическую компанию Compagnie Hatienne d’Energie S.A. (поставляет солнечную и ветровую энергию в стране), а также Agritrans, работающую в сельскохозяйственной отрасли.

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