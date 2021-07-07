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В Алматинской области спортсмен избил подростка

Фото: pixabay.com 7 июля 2021, 17:08

Парень находится в больнице.

Спортсмен избил 17-летнего подростка в Алматинской области, сообщает zakon.kz.

Конфликт произошел 6 июля в одном из дворов многоэтажек.

Один в шутку задел другого, а тот, обидевшись, оскорбил его мать. В результате избитый несовершеннолетний с телесными повреждениями попал в больницу, а второй молодой человек находится под следствием, - уточнили в ДП области.

Данный факт зарегистрирован по ст. 293 ч. 1 УК РК "Хулиганство".

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