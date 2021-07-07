Вдову Меньшова перевели в реанимацию после смерти мужа

Ее госпитализировали 28 июня.

Состояние актрисы Веры Алентовой ухудшилось после смерти мужа Владимира Меньшова, сообщает zakon.kz.

Медики решили перевести ее в реанимацию.

По данным Starhit.ru, 28 июня Алентову госпитализировали.

Тогда 79-летняя артистка с диагнозом "коронавирус" попала в реанимацию, но через несколько дней ее перевели в обычную палату.

5 июля из-за осложнений после ковида из жизни ушел супруг актрисы, режиссер Владимир Меньшов.

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