Вдову Меньшова перевели в реанимацию после смерти мужа

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Ее госпитализировали 28 июня.
Состояние актрисы Веры Алентовой ухудшилось после смерти мужа Владимира Меньшова, сообщает zakon.kz.
Медики решили перевести ее в реанимацию.
По данным Starhit.ru, 28 июня Алентову госпитализировали.
Тогда 79-летняя артистка с диагнозом "коронавирус" попала в реанимацию, но через несколько дней ее перевели в обычную палату.
5 июля из-за осложнений после ковида из жизни ушел супруг актрисы, режиссер Владимир Меньшов.
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