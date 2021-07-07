В Алматы обсудили вопросы усиления профилактики коррупционных правонарушений в сфере образования

В Алматы на встрече с ректорами вузов обсудили меры усиления профилактики коррупционных правонарушений.

7 июля под председательством руководителя Департамента Агентства РК по противодействию коррупции в Алматы Мурата Ахметова и при участии заместителя акима города Ержана Бабакумарова состоялась встреча с ректорами вузов по вопросам усиления профилактики коррупционных правонарушений в сфере образования, сообщает zakon.kz.

Были обсуждены актуальные вопросы, касающиеся деятельности вузов. Рассмотрены механизмы и итоги проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, анализа государственных закупок, внедрения комплаенс службы в систему вузов Алматы и формирования антикоррупционной культуры.

Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров отметил, что акиматом совместно с Департаментом по противодействию коррупции и офисом "Адалдық Алаңы" выстроена работа по ключевым направлениям. Это искоренение бытовой коррупции и создание комфортных условий для граждан; осуществление общественного контроля; формирование антикоррупционной культуры. В сфере образования на особый контроль взяты меры по недопущению поборов в школах и интернет-буллинга.

В рамках проекта "Адал көмек" с начала года жителям мегаполиса было оказано более 300 консультаций в целях повышения уровня правовой грамотности. Дополнительно был открыт Центр "Адал көмек" в сервисном центре акимата Медеуского района.

Вместе с тем в связи со структурными преобразованиями вузов с переходом в некоммерческое акционерное общество Антикоррупционной службой Алматы предложено провести инвентаризацию государственного имущества.

В ходе встречи была заслушана информация руководителя республиканского проектного офиса "Sanaly urpaq" Кайыржана Токушева по исполнению Комплексного плана по противодействию коррупции в рамках проекта "Sanaly urpaq", который реализуется в целях недопущения коррупции в сфере образования с октября 2020 года.

Ректоры вузов в свою очередь высказали свое мнение, а также поддержали инициированные новые подходы по профилактике коррупционных правонарушений.

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