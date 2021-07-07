Какая погода ждет жителей Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Приложение zakon.kz
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Прогноз погоды предоставили в РГП "Казгидромет".
В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 8-10 июля в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, сообщает zakon.kz.
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8 июля ожидается переменная облачность, днем - дождь, гроза. Ветер восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 26-28 градусов.
9 июля - переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 22-24 градуса.
10 июля - переменная облачность, дождь, временами сильный, гроза, шквал, днем - град. Ветер северо-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 19-21 градус.Алматы
8 июля - переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 23-25, днем 36-38 градусов.
9 июля - переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 23-25, днем 36-38 градусов.
10 июля - переменная облачность, днем - кратковременный дождь, гроза. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 23-25, днем 34-36 градусов.Шымкент
8 июля - переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 24-26, днем 40-42 градуса.
9 июля - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 25-27, днем 38-40 градусов.
10 июля - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 21-23, днем 32-34 градуса.
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