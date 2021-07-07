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Тело мужчины обнаружили около жилой многоэтажки в Актау

Фото: из открытых источников. 7 июля 2021, 18:13

Признаков насильственной смерти не обнаружено.

В пресс-службе Департамента полиции Мангыстауской области проводится расследование по факту смерти мужчины, передает zakon.kz.

Сообщение о трупе, обнаруженном на улице в 3 микрорайоне, поступило на пульт оператора "102" 7 июля в 09:26, - пишет "Лада".

Отмечается, что признаков насильственной смерти не обнаружено.

Факт зарегистрирован в Управлении полиции Актау. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется расследование, - сообщили в пресс-службе ведомства.

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