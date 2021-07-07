До семи лет тюрьмы грозит подозреваемому в разграблении могил в ВКО

Похищенные оградки оказывались в пунктах приема металла.

Сотрудниками отделения криминальной полиции Глубоковского района был задержан 26-летний житель Усть-Каменогорска, который неоднократно совершал кражи чугунных и металлических ограждений с мест захоронения на кладбищах Глубоковского и Уланского районов, передает zakon.kz.

В настоящее время указанному лицу инкриминируется более 20 эпизодов. С санкции суда он взят под стражу и в отношении его проводится досудебное расследование по статье 188 части 3 УК РК "Кража, совершенная неоднократно", наказание по которой предусматривает до семи лет лишения свободы, - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

Как выяснилось, подозреваемый ранее работал копщиком могил и хорошо ориентировался на кладбище, знал о новых захоронениях, об установке ограждений. Кражи совершались в основном в утреннее время, когда на кладбищах никого нет.

Похищенные оградки он сдавал в пункты приема металла, а вырученные деньги тратил на собственные нужды, - резюмировали в официальном интернет-ресурсе МВД РК.

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