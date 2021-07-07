Акмолинец порезал ножом знакомого

По данному факту начато досудебное расследование.

В городскую больницу Кокшетау 4 июля был доставлен житель села Красный Яр со множественными проникающими колото-резаными ранами брюшной полости. Врачи констатировали у пострадавшего повреждения почек и брюшных органов, сообщает zakon.kz.

Для установления злоумышленника полицейские провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили подозреваемого. Им оказался знакомый потерпевшего, ранее судимый 42-летний житель областного центра.

Было установлено, что телесные повреждения подозреваемый нанес мужчине во время совместного распития спиртного и возникшей при этом ссоры, - сообщили в полиции.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Нож изъят, подозреваемый находится под стражей.

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