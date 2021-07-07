За прошедшие выходные на водоемах Казахстана утонули 54 человека

Наибольшее количество трагических случаев произошло на открытых водоемах в Алматинской области.

Чтобы спастись от жары, люди тянутся к открытым водоемам. Зачастую, если не соблюдать простые правила поведения на воде, отдых может привести к трагедии. В МЧС РК корреспонденту zakon.kz сообщили, что за прошедшие выходные и праздничные дни утонули 54 человека, из них 17 детей. Еще 40 человек удалось спасти, в том числе 11 детей.

Наибольшее количество трагических случаев произошло на открытых водоемах в Алматинской области - здесь утонули девять человек. В Акмолинской области - восемь человек, в Карагандинской - семь.

С 1 июня в Казахстане утонули 149 человек, из них 52 ребенка. Как говорят в МЧС, несчастные случаи произошли из-за переоценки людьми собственных сил, купания в состоянии алкогольного опьянения и в запрещенных местах, из-за оставления детей без присмотра взрослых и при спасении утопающего. Наибольшее количество утонувших зарегистрировано в Алматинской области - 19, Туркестанской - 16, Восточно-Казахстанской - 15 и Акмолинской - 14.

С начала лета благодаря работе спасателей и полицейских, патрулирующих прибрежные территории водоемов, были спасены 111 человек, в том числе 23 ребенка.

МЧС призывает граждан соблюдать требования правил безопасности на водоемах. В первую очередь запрещается:

· Входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

· Прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей.

· Нырять в непроверенных и необорудованных местах.

· Заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва.

· Плавать на предметах, не предназначенных для плавания.

· Входить в воду детям без сопровождения взрослых.

Каждый человек должен знать опасные места и особенности водоема, в котором собирается купаться, так как в необорудованных местах могут быть валуны, затопленные бревна, куски железа, стекло и прочие предметы, - предупреждают сотрудники МЧС.

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