Стилиста Сергея Зверева могут снять с выборов в Госдуму из-за раскола в партии

Такая же судьба может ждать весь список выдвинувшей его партии "Зеленые".

Стилиста Сергея Зверева могут снять с выборов в Госдуму, сообщает zakon.kz.

Как сообщалось, он пойдет на выборы-2021 по одномандатному округу в Бурятии от партии "Зеленые".

Зверев уверен, что сумеет избраться в парламент, и намерен после победы на выборах поднимать там вопросы экологии. Он идет в Госдуму, чтобы "любить и защищать свою Родину", - писали URA.RU.

Теперь издание сообщает, что такая же судьба (снятие с выборов. - Ред.) может ждать весь список выдвинувшей его партии "Зеленые".

Как рассказал экс-лидер "Зеленых" Анатолий Панфилов, он намерен обратиться в ЦИК и в суд с просьбой признать незаконным выдвижение Зверева и других кандидатов в ГД от партии.

По данным инсайдеров, ранее в политорганизации произошел раскол, в результате чего контроль над "Зелеными" получили общественник Андрей Нагибин и политтехнолог Алексей Трубецкой (Кошмаров).

Однако Панфилов намерен поставить под сомнение легитимность последних перестановок в партии и всех решений, принятых ее новым руководством, в частности, выдвижение в парламент Сергея Зверева и остальных кандидатов.

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