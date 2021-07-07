Строительство и ремонт дорог на окраинах Алматы поставили на особый контроль

В 2021 году запланировано строительство новых дорог в восьми микрорайонах Алатауского, Турксибского и Наурызбайского районов.

Отвечая на вопросы горожан в ходе прямого эфира передачи Akimat LIVE на ТК "Алматы", аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев напомнил, что в текущем году запланировано строительство более 100 км новых дорог, передает zakon.kz.

Как известно, территория города была неоднократно увеличена за счет присоединения населенных пунктов Алматинской области, остававшихся долгие годы без инженерной и социальной инфраструктуры. На строительство дорог, сетей водоснабжения и водоотведения, детских садов, школ и поликлиник брошены все силы, - подчеркнул Сагинтаев.

Данный вопрос находится на постоянном контроле акима, уточнили в пресс-службе акимата города.

Отмечается, что в 2021 году запланировано строительство новых дорог в восьми микрорайонах Алатауского, Турксибского и Наурызбайского районов. Это мкр. "Ужет", "Шанырак-5", "Самгау", "Нуршашкан", "Курамыс", "Альмерек", "Кайрат", "Алгабас". В этих микрорайонах на 415 улицах будут построены новые дороги протяженностью 108 км.

Вместе с тем проводится капитальный ремонт дорог в мкр. "Думан" на 53 улицах протяженностью 30,5 км. Из них работы завершены на 11 улицах протяженностью 5,6 км. Завершение оставшихся 42 улиц планируется до сентября текущего года. Кроме того, по среднему ремонту планируется отремонтировать дорожное покрытие на 225 улицах протяженностью 227,5 км. В настоящее время ведутся работы на 66 улицах. В том числе 12 магистральных, 54 местного значения, - резюмируется в сообщении.

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