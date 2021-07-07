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Блогера подозревают в вымогательстве денег у полицейских в Алматы

Фото: Instagram/Рустам Абдра... 7 июля 2021, 20:58

Сумма варьировалась от 50 до 200 тысяч тенге

34-летнего мужчину задержали при попытки вымогательства денег у патрульной службы, передает zakon.kz.

В Алматы мужчина вымогал деньги у полицейских. Это гр. Б., 1987 года рождения. Мужчина, представляясь сотрудникам патрульной службы блогером, обещая не создавать провокации и не размещать видео в сети, занимался вымогательством денежных средств. Сумма при этом варьировалась от 50 до 200 тысяч тенге, - рассказал заместитель начальника Департамента полиции Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов в Instagram.

Сообщается, что факт подтвержден проведенными оперативными и специальными мероприятиями.

Задержали подозреваемого в Ауэзовском районе города при получении им затребованных 300 долларов США.

Вещественные доказательства изъяты и приобщены к материалам уголовного дела, зарегистрированного в ЕРДР ДП Алматы по ст. 194 ч. 2 УК РК (Вымогательство). Злоумышленник водворен в изолятор временного содержания Департамента полиции г. Алматы, - говорится в сообщении.

Производство досудебного расследования поручено следователям ДП города.

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