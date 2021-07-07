Российская компания пожаловалась на копирование брендов известных марок чая в ЕАЭС

Заявления будут рассмотрены с учетом процедуры предварительного урегулирования спора.

Департамент антимонопольного регулирования Евразийской экономической комиссии принял к рассмотрению два заявления российского общества с ограниченной ответственностью "Орими" о нарушении общих правил конкуренции на трансграничном рынке ЕАЭС (пункт 2 статьи 76 Договора о ЕАЭС - недобросовестная конкуренция), передает zakon.kz.

Согласно жалобе, белорусские компании скопировали дизайн упаковки и выпустили в оборот чай торговых марок Greenfield и TESS, правообладателем которых является заявитель, - рассказали в пресс-службе ЕЭК.

По словам директора Антимонопольного департамента ЕЭК Алексея Сушкевича, заявления будут рассмотрены с учетом процедуры предварительного урегулирования спора - разработки и выдачи проекта предложений.

В случае согласования предложений белорусскими компаниями будут реализованы меры, которые позволят урегулировать конфликт и восстановить конкуренцию на рынке ЕАЭС. Однако если предложения не будут согласованы и механизм "мягкого регулирования" останется нереализованным, мы в соответствии с Порядком рассмотрения заявлений о нарушении общих правил конкуренции примем соответствующее процессуальное решение, - отметил руководитель Антимонопольного департамента.

В соответствии с указанным порядком при подтверждении факта нарушения правил конкуренции Департамент антимонопольного регулирования ЕЭК проводит расследование либо передает материалы в уполномоченные органы стран ЕАЭС. В случае если факт нарушения не будет подтвержден, департамент примет решение об отсутствии оснований для проведения расследования.

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