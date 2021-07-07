Скончался Роберт Дауни-старший

Он страдал от болезни Паркинсона.

Роберт Дауни-старший скончался в возрасте 85 лет, передает zakon.kz.

Дауни ушел из жизни во сне в своем доме в Нью-Йорке в среду. Он страдал от болезни Паркинсона, - пишет ТАСС со слов супруги погибшего.

Дауни - старший - отец актера Роберта Дауни - младшего.

Он прославился как сценарист и режиссер независимых фильмов. Какое-то время работал на коммерческой радиостанции. Фильм "Патни Своуп" (1969) стал одной из его первых работ, который сразу получил признание критики. В 1970 году он снял фильм "Загон", в котором впервые сыграл его сын - Роберт Дауни-младший. После этого последовал ряд творческих неудач, и Роберт начал употреблять наркотики. Его жена Элси Дауни ушла от него с детьми. Вторая жена, Лора Эрнст, помогла ему справиться с собой. Он снял фильм "Компания Хьюго" (1997) и оказался на вершине голливудского успеха. Через некоторое время Лора умерла. Дауни стойко перенес этот удар судьбы и не вернулся к употреблению наркотиков. По его собственному признанию, "все это он обязан сделать ради памяти Лоры".

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