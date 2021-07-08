Двое детей насмерть разбились в Павлодаре

Малыши скончались в больнице.

В обоих случаях дети находились дома с родителями, однако на непродолжительное время пропали из поля зрения взрослых, передает zakon.kz.

По сообщению пресс-службы областного ДП, 6 июля в 19:40 в Павлодаре в квартире по улице Бухар Жырау ребенок, 2019 года рождения, выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. В другом случае семилетний ребенок выпал из окна пятого этажа дома по улице Вс. Иванова, - пишет Pavlodarnews.kz.

Малыши скончались в больнице.

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