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Двое детей насмерть разбились в Павлодаре

Фото: ngs.ru 8 июля 2021, 01:01

Малыши скончались в больнице.

В обоих случаях дети находились дома с родителями, однако на непродолжительное время пропали из поля зрения взрослых, передает zakon.kz.

По сообщению пресс-службы областного ДП, 6 июля в 19:40 в Павлодаре в квартире по улице Бухар Жырау ребенок, 2019 года рождения, выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. В другом случае семилетний ребенок выпал из окна пятого этажа дома по улице Вс. Иванова, - пишет Pavlodarnews.kz.

Малыши скончались в больнице.

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