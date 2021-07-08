Англия впервые в истории вышла в финал Евро-2020

Английская сборная никогда не проигрывала на "Уэмбли" на крупных турнирах в основное время. Этот матч не стал исключением. 2:1 - победный счет в игре с Данией.

В ночь на 8 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли" встретились команды Англии и Дании. По его итогам сборная Англии выходит в финал Евро-2020, сообщает zakon.kz.

Спонсор рубрики Евро-2020 - Parimatch, онлайн-букмекер №1 в Казахстане. С 11 июня по 11 июля компания разыграет четыре Лексуса и призы на 50 млн тенге. Розыгрыши авто и других подарков будут проходить каждую неделю. Для участия необходимо сделать ставку от 2000 тенге с коэффициентом не ниже 1,8. Подробности акции смотрите здесь.

Англичане 66 лет не были в финале и наконец претендуют на титул. Едва ли не единственные на чемпионате, у кого не было потерь - все игроки в строю, да еще и игра прошла в родных стенах.

Дания одно из открытий этого Евро. После тяжелого начала и грустной истории с Кристианом Эриксеном, у которого остановилось сердце на поле во время игры с Финляндией, в "датский динамит" будто новый порох насыпали. Разгромили сборную России, обыграли валлийцев и чехов, теперь на равных вышли против англичан.

Началось все предсказуемо – англичане, как и полагается фаворитам, больше владели мячом, чаще играли на стороне поля противника, но серьезных голевых моментов у ворот почти не создавали, впрочем, как и датчане. Команды по разу ударили по воротам - точно во вратаря, и все возобновилось. Хотя скучной игру назвать было нельзя.

На 25 минуте англичане начали выдыхаться, ослабили прессинг, чем незамедлительно воспользовались датчане. После того, как Шоу завалил Кристенсена прямо перед судьей, тот назначил штрафной в ворота "трех львов".

Бил совсем молодой Миккель Дамсгор. С хорошего расстояния – больше 20 метров, перед стенкой. Мяч над стенкой прошел и влетел точно под перекладину. Как по учебнику. Пикфорд прыгнул, но не достал. 1:0 в пользу сборной Дании!

До этой минуты англичане были единственной сборной на этом Евро, не пропустившей на ни одного мяча.

Раздосадованные, они вновь навалились на гостей и вскоре штрафной выпало бить им. Бил Стерлинг. Центральный защитник из стенки, в прыжке, принял удар в лоб. Даже на экране было видно, как дернулась у него голова от страшного удара, а сам Кьер пошатнулся после приземления.

Еще через две минуты Стерлинг влетел в центральный канал и снова ударил по воротам. Почти в упор, после паса Кейна, но Шмейхель отразил, казалось бы, неберущийся удар.

Но англичане продолжили прессинг. Сака подал мяч на Стерлинга, а Кьер, у которого, не иначе, как в глазах двоилось после отражения лбом штрафного, срезал мяч в свои ворота. 1:1.

Последние секунды у датских ворот был такой град атак, что у Шмейхеля не было шанса. Он просто не успевал понять откуда прилетит в следующий раз.

В начале второго тайма стороны вновь обменялись ударами по воротам, голкиперы команд, вновь показали, что не зря там стоят. Затем "три льва" продолжили яростно атаковать, не ослабляя напора до финального свистка. Во втором тайме стало очевидно преимущество хозяев, взявших ворота датчан в осаду, но вот забить еще раз они никак не могли.

Игра перешла в овертайм, где сборная Англии все также не оставляла ворота датчан в покое. Финальную точку помог поставить пенальти. Йенсен якобы толкнул Стерлинга, хотя момент очень спорный, но судья пенальти все же назначил.

Кейн бил мощно, Шмейхель отбил удар… на секунду. Кейн бросился добивать и не промахнулся. 2:1 в пользу сборной Англии.

Вторая половина дополнительного времени была довольно скучной просто потому, что англичане почти все время играли друг с другом в "стенку". Иногда атаковали, но датчанам мяч не отдавали. Тактика себя оправдала. Сборная Англии удержала победный счет и вышла в финал!

Хотелось бы сказать, что сказка для сборной Дании закончилась еще и потому, что Англия играла дома. Но это было бы недопустимой натяжкой. Всю вторую половину игры "три льва" полностью доминировали над "датским динамитом".

Англичане впервые вышли в финал чемпионата Европы, хотя на Евро играют десятый раз, лишь в 1996 году взяли бронзу. Датчане играли там однажды - в 1992 году и даже выиграли его.

Ранее Англия и Дания играли друг с другом 21 раз: четыре матча остались за датчанами, 12 за англичанами.

Английская сборная никогда не проигрывала на "Уэмбли" на крупных турнирах в основное время.

Финал состоится 11 июля здесь же на Уэмбли. Сборная Англии встретится со сборной Италии, вышедшей в финал днем ранее.

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Италия - Англия: победа Италии - 3.0, победа Англии - 2.70, ничья - 2.90.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!