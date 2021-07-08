В Туркменистане у бюджетников начали забирать загранпаспорта

Согласно распоряжению работникам бюджетной сферы не будут выдавать заграничные паспорта, а тем, у кого они есть, велено их сдать.

В отношении работников государственных учреждений и предприятий Туркменистана вводят новые ограничения, сообщает zakon.kz со ссылкой на Службу новостей ЦА.

По сообщению корреспондента издания, бюджетников в Дарганатинском, Дяневском и Фарапском этрапах предупредили не подавать заявки на получение загранпаспортов. А тем, у кого уже есть биометрические паспорта, велено сдать их в Миграционную службу в кратчайшие сроки.

У бюджетных работников начали брать расписки, что они не будут обращаться с заявлениями о продлении срока действия биометрических паспортов. Запрет на получение биометрических паспортов был озвучен в устной форме, - рассказала бюджетница из Лебапа, представившаяся, как Мерджен.

Кроме того, руководители госучреждений предупредили, что граждане, имеющие загранпаспорта, впредь на работу приниматься не будут.

Работникам бюджетной сферы не объясняют причин необходимости сдать загранпаспорта.

Но сообщения о новых требованиях появились после публикаций о резком уменьшении численности населения Туркменистана в масштабах демографического кризиса.

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