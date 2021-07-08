Россия готова использовать свою военную базу для поддержки Таджикистана - Лавров

Лавров заявил о поддержке Таджикистана на фоне обострения ситуации в Афганистане

Россия будет делать все, чтобы защитить союзников от угрозы в Афганистане, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя ситуацию на таджикско-афганской границе.

Мы будем делать все, в том числе используя возможности российской военной базы на границе Таджикистана с Афганистаном, чтобы не допустить каких-либо агрессивных поползновений в отношении наших союзников, - заявил Лавров 7 июля в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Лаоса.

Он подчеркнул, что обязательства России, взятые на себя в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), остаются полностью в силе. Представители секретариата организации уже посетили район таджикско-афганской границы и оценили обстановку. Обостряет ситуацию в первую очередь вывод американских войск из Афганистана, страну покинуло до 90% контингента США.

Также министр подчеркнул, что ситуация имеет тенденцию к ухудшению.

201-я военная база ВС РФ - крупнейший российский военный объект за пределами страны, она расположена в городах Душанбе и Бохтар недалеко от Афганистана. На базе дислоцированы мотострелки с бронетехникой, артиллерия, разведка, зенитные и ракетные подразделения. С 2015 года в состав базы также входит авиационная группа ВКС с самолетами и вертолетами.

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