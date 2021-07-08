Алматинский "Кайрат" добился исторического результата на старте Лиги Чемпионов

"Кайрат" в гостях сыграл вничью с "Маккаби".

"Кайрат" в гостях сыграл вничью с "Маккаби" (1:1) в Лиге Чемпионов, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Этот результат стал историческим для алматинского клуба.

До этого "Кайрат" трижды играл с израильскими командами в еврокубках (в Лиге Европы) и ни разу не смог зацепиться даже за ничью на поле соперников. Алматинцы потерпели три поражения: в сезоне-2016/17 - от "Маккаби" (Тель-Авив) - 1:2, в сезоне-2019/20 - от "Хапоэля" (Беэр-Шева) - 0:2, в сезоне-2020/21 - от "Маккаби" (Хайфа) - 1:2.

Таким образом, "Кайрат" впервые не проиграл в противостоянии с израильскими клубами в гостях.

Ответный матч с "Маккаби" состоится 14 июля в Алматы.

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