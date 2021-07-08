В ВОЗ заявили о победе новых штаммов COVID-19 в гонке с вакцинами

Из-за вакцинного национализма новые варианты вируса пока что выигрывают у вакцинации, заявил глава ВОЗ.

Новые варианты коронавируса пока что побеждают в гонке с вакцинами от COVID-19, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Об этом заявил директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус на брифинге в среду.

Новые варианты в настоящее время побеждают в гонке против вакцин из-за несправедливого производства и распределения препаратов, - сообщил Гебрейесус.

По его словам, количество жертв COVID-19 в мире официально превысило отметку в 4 млн, однако в действительности умерших может быть больше.

Глава ВОЗ отметил, что некоторые государства, которые преуспели в вакцинации населения, уже сняли ограничения, как будто пандемия завершилась. При этом в других странах наблюдается всплеск количества заражений из-за "шокирующего" неравенства в темпах иммунизации и появления новых штаммов.

Гебрейесус также рассказал об острой нехватке кислорода и лекарств, что приводит к "волне смертей" в Латинской Америке, Азии и Африке. Он призвал человечество объединиться и общими усилиями бороться с пандемией коронавируса.

Глава организации призвал страны G20 принять срочные меры, чтобы остановить пандемию, "обеспечив необходимые средства для наращивания равного производства и распределения инструментов для охраны здоровья".

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