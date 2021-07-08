За сутки в Казахстане зарегистрировано 2800 случаев COVID-19

Всего в стране подтвержден 445 091 случай.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 7 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2800 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан - 794,

в городе Алматы - 340,

в городе Шымкент - 133,

в Акмолинской области - 129,

в Актюбинской области - 67,

в Алматинской области - 86,

в Атырауской области - 149,

в ВКО - 80,

в Жамбылской области - 41,

в ЗКО - 176,

в Карагандинской области - 349,

в Костанайской области - 54,

в Кызылординской области - 47,

в Мангыстауской области - 154,

в Павлодарской области - 126,

в СКО - 45,

в Туркестанской области - 30.

Всего в стране подтвержден 445 091 случай.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 383 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 131,

в городе Алматы - 120,

в городе Шымкент - 57,

в Акмолинской области - 31,

в Актюбинской области - 72,

в Алматинской области - 18,

в Атырауской области - 159,

в ВКО - 80,

в Жамбылской области - 22,

в ЗКО - 119,

в Карагандинской области - 311,

в Костанайской области - 54,

в Кызылординской области – 31,

в Мангыстауской области - 12,

в Павлодарской области - 133,

в СКО - 11,

в Туркестанской области - 22.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 406 282 человека.

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