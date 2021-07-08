За сутки в Казахстане зарегистрировано 2800 случаев COVID-19

Всего в стране подтвержден 445 091 случай.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 7 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2800 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан - 794,
- в городе Алматы - 340,
- в городе Шымкент - 133,
- в Акмолинской области - 129,
- в Актюбинской области - 67,
- в Алматинской области - 86,
- в Атырауской области - 149,
- в ВКО - 80,
- в Жамбылской области - 41,
- в ЗКО - 176,
- в Карагандинской области - 349,
- в Костанайской области - 54,
- в Кызылординской области - 47,
- в Мангыстауской области - 154,
- в Павлодарской области - 126,
- в СКО - 45,
- в Туркестанской области - 30.
Всего в стране подтвержден 445 091 случай.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1 383 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
- в городе Нур-Султан - 131,
- в городе Алматы - 120,
- в городе Шымкент - 57,
- в Акмолинской области - 31,
- в Актюбинской области - 72,
- в Алматинской области - 18,
- в Атырауской области - 159,
- в ВКО - 80,
- в Жамбылской области - 22,
- в ЗКО - 119,
- в Карагандинской области - 311,
- в Костанайской области - 54,
- в Кызылординской области – 31,
- в Мангыстауской области - 12,
- в Павлодарской области - 133,
- в СКО - 11,
- в Туркестанской области - 22.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 406 282 человека.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!