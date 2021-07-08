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За сутки в Казахстане зарегистрировано 2800 случаев COVID-19

Фото: zakon.kz. 8 июля 2021, 08:01

Всего в стране подтвержден 445 091 случай.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 7 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2800 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан - 794,
  • в городе Алматы - 340,
  • в городе Шымкент - 133,
  • в Акмолинской области - 129,
  • в Актюбинской области - 67,
  • в Алматинской области - 86,
  • в Атырауской области - 149,
  • в ВКО - 80,
  • в Жамбылской области - 41,
  • в ЗКО - 176,
  • в Карагандинской области - 349,
  • в Костанайской области - 54,
  • в Кызылординской области - 47,
  • в Мангыстауской области - 154,
  • в Павлодарской области - 126,
  • в СКО - 45,
  • в Туркестанской области - 30.

Всего в стране подтвержден 445 091 случай.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 383 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 131,
  • в городе Алматы - 120,
  • в городе Шымкент - 57,
  • в Акмолинской области - 31,
  • в Актюбинской области - 72,
  • в Алматинской области - 18,
  • в Атырауской области - 159,
  • в ВКО - 80,
  • в Жамбылской области - 22,
  • в ЗКО - 119,
  • в Карагандинской области - 311,
  • в Костанайской области - 54,
  • в Кызылординской области – 31,
  • в Мангыстауской области - 12,
  • в Павлодарской области - 133,
  • в СКО - 11,
  • в Туркестанской области - 22.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 406 282 человека.

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