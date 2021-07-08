В НАТО резко ответили Зеленскому на запрос о вступлении в альянс

В НАТО прокомментировали слова Зеленского о предоставлении перечня реформ, необходимых для вступления в альянс.

Спецпредставитель генсека НАТО прокомментировал слова президента Украины о предоставлении перечня реформ, необходимых для вступления в альянс, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Спецпредставитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай заявил, что для вступления в альянс недостаточно технического достижения определенных целей, должно быть политическое решение.

Это так не работает. Нет четкого перечня критериев, после выполнения которых предоставляется ПДЧ (план действий по членству в НАТО. - “Ъ”) или членство, потому что это политическое решение, это не сугубо технические критерии, - сказал Аппатурай.

Он отметил, что есть связь между реформами и политическим решением, "но выполнения перечня условий самого по себе недостаточно".

Владимир Зеленский накануне заявил о готовности ускорить темп реформ.

Но уже сегодня мы хотели бы получить исчерпывающий перечень реформ, выполнение которых позволит конкретно перейти к следующему шагу, к интеграции с альянсом, - сказал президент.

Он заявил, что стране нужны "критерии, согласованные маркеры", которые подтвердят готовность Украины к членству в НАТО. Позже на брифинге уточнил, что понимает, что обретение членства в НАТО и ЕС - это прежде всего геополитическое решение и только потом вопрос реформ.

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