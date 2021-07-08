В Казахстане количество вакцинированных от КВИ первым компонентом превысило 4 млн

Число казахстанцев, привившихся обоими компонентами вакцины от коронавируса, превысило два миллиона человек.

Более четырех миллионов казахстанцев привиты первым компонентом вакцины от коронавируса, сообщает zakon.kz.

Число казахстанцев, привившихся обоими компонентами вакцины от коронавируса, превысило два миллиона человек, говорится в Telegram-канале МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане.

2 283 761 человек получил оба компонента вакцины, первым компонентом вакцины привиты 4 020 128 человек.

В Казахстане на выбор доступны следующие вакцины - "Спутник V" (разработанная в России вакцина казахстанского производства), казахстанский QazVac, а также китайская вакцина Sinopharm.

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