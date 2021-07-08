Посольство США в Ираке обстреляли ракетами

Система противовоздушной обороны (ПВО) посольства среагировала на атаки, когда по территории дипмиссии были запущены две ракеты.

Посольство США в Ираке в ночь на 8 июля подверглось ракетному обстрелу, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Уточняется, что система противовоздушной обороны (ПВО) посольства среагировала на атаки, когда по территории дипмиссии были запущены две ракеты.

Окрестности американского посольства в Багдаде были поражены двумя управляемыми ракетами. Система ПВО посольства отбросила одну управляемую ракету, а другая ракета упала за пределы охраняемой «зеленой зоны» в Багдаде, — сообщил корреспондент телеканала Al Arabiya.

Накануне ракетному обстрелу подверглась иракская военная база Айн-аль-Асад, которую используют силы международной антитеррористической коалиции во главе с США. По меньшей мере 14 ракет попали в авиабазу. Пока никто не взял на себя ответственность за авиаудары.

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