Мажилисмены подняли вопросы создания условий для роста молодых специалистов

Создание условий позволяет решить комплекс вопросов.

Создание необходимых условий для реализации молодыми специалистами своего потенциала способствует развитию экономики страны в целом и максимальному использованию промышленного потенциала регионов, уверены депутаты Мажилиса, сообщает zakon.kz.

В ходе выезда в Павлодарскую область депутаты Мажилиса, члены фракции партии Nur Otan Айгуль Нуркина, Анатолий Бойчин и Вера Ким в Экибастузе встретились с работниками предприятия по производству железнодорожной продукции ТОО "RWS Wheelset".

Отметив технологическую оснащенность завода, а также востребованность выпускаемой продукции, парламентарии уделили внимание вопросам улучшения условий труда, повышения заработной платы, а также использования потенциала молодежи.

Предприятие развивается, обеспечена его загрузка. В этом году заказ на 10 тысяч колесных пар для "ЗИКСТО" в Петропавловске и еще на 4 тысячи - для Казахстанской вагоностроительной компании. Есть связь с вузами. Средний возраст работников завода - 31 год, - сказал депутат Мажилиса Анатолий Бойчин.

По словам депутата Мажилиса Айгуль Нуркиной, на производстве созданы все условия для профессионального роста молодых специалистов.

Парламентарии уверены, что создание условий для привлечения и закрепления молодых специалистов, в том числе и в производственной сфере, позволяет решить комплекс вопросов для экономики страны, повышения уровня жизни и социального самочувствия молодежи.

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