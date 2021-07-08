Казахстанские разведчики встали на "Зеленую тропу"

Международные армейские состязания проводятся в Российской Федерации.

Военнослужащие подразделений специального назначения Министерства обороны Казахстана принимают участие в конкурсе полевой выучки среди разведывательных групп спецназначения "Зеленая тропа", передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Соревнование ежегодно проводится в Российской Федерации. В этом году оно проходит в поселке Молькино Краснодарского края.

"Зеленая тропа" считается едва ли не самым престижным конкурсом. В нем участвуют команды подразделений специального назначения всех округов РФ от Балтики до Тихого океана, а также подразделения специального назначения стран ОДКБ.

Состязание включает в себя более 20 этапов. Разведчики соревнуются в действиях групп при передвижении на большие расстояния, в преодолении водных преград, выполнении специальных задач, боевой стрельбе и выводе разведывательной группы в тыл противника. На выполнение всех этапов соревнования отводится 100 часов. Задачи выполняются непрерывно. Главные испытания на прочность и выносливость - марш-броски на дистанции 10 и 30 километров.

На заключительном этапе соревнований участники проведут засаду и отразят нападение диверсионных групп условного противника.

При подведении итогов будут учитываться знания разведчиков в области военной топографии, мастерство маскировки, скрытного передвижения, организации лагеря, навыки медицинской и инженерной подготовки.

Участвуя в конкурсе, разведчики получают опыт ведения боевых действий в различных регионах, природных и климатических условиях. В этом году "Зеленая тропа" проводится 47 раз и продлится со 2 по 13 июля.

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