Обязательная вакцинация не нарушает права казахстанцев - Минюст

Правовые основания для обязательности вакцинации против КВИ имеются.

Обязательная вакцинация против коронавирусной инфекции проходит в Казахстане в рамках Кодекса о здоровье народа, где предусматривается, что для предупреждения возникновения и распространения инфекционных и паразитарных заболеваний одним из санитарно-противоэпидемических мероприятий предусмотрены профилактические прививки. Об этом сообщили в Министерстве юстиции РК, передает zakon.kz.

Физические лица, не имеющие медицинских противопоказаний, постоянно находящиеся на территории РК, обязаны получать прививки против инфекционных и паразитарных заболеваний (пункты 4 и 8 статьи 85 Кодекса), к их числу относится и профилактическая прививка против КВИ (в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 сентября 2020 года № 612), - говорится в сообщении.

Также указывается, что правовые основания для обязательности вакцинации против КВИ для лиц, не имеющих медицинских противопоказаний, имеются, и это согласуется с конституционной нормой о том, что "государство ставит целью охрану окружающей среды, благоприятной для жизни и здоровья человека" (статья 31 Конституции).

Гарантируя права и свободы человека и гражданина, Конституция РК не исключает возможности их ограничения, одновременно обозначая допустимые пределы такого ограничения. Права и свободы могут ограничиваться лишь в целях защиты прав и свобод человека и здоровья населения (пункт 1 статьи 39 Конституции), - пояснили в Минюсте.

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