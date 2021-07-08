Курс доллара продолжает расти

Доллар подорожал еще на 1,37 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 429,33 тенге, поднявшись еще на 1,37 тенге, передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 428,5-430,5 тенге, евро – 505,5-508,5 тенге, рос. рубль - 5,75-5,83 тенге.

Напомним, 7 июля, после выходных курс доллара вырос сразу на 2,60 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 8 июля.

Августовские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 0,24%, составив $72,03 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 0,08% — до $73,378 за баррель.

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