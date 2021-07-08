Курс доллара продолжает расти

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Доллар подорожал еще на 1,37 тенге.
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 429,33 тенге, поднявшись еще на 1,37 тенге, передает zakon.kz.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 428,5-430,5 тенге, евро – 505,5-508,5 тенге, рос. рубль - 5,75-5,83 тенге.
Напомним, 7 июля, после выходных курс доллара вырос сразу на 2,60 тенге.
Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 8 июля.
Августовские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 0,24%, составив $72,03 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 0,08% — до $73,378 за баррель.
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