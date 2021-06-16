В Жамбылской области ежегодно на 20 % уменьшается количество коррупционных правонарушений

С момента реализации проекта по области проведены 190 мероприятий.

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев принял участие в онлайн-семинаре на тему "Расширение участия НПО, экспертного сообщества в формировании антикоррупционной культуры", организованном РОО "Общенациональное движение против коррупции "Жаңару".

Открыл семинар председатель РОО "Жаңару", общественно-политический деятель страны Оралбай Абдыкаримов.

С приветственным словом к участникам обратился глава региона Бердибек Сапарбаев.

Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил семь основных направлений по борьбе с коррупцией и отметил, что вопрос противодействия этому злу является одним из приоритетов стратегического развития страны. И в этом направлении реализован ряд важных задач. Проектный офис "Жамбыл — адалдық алаңы" проводит систематическую работу по противодействию бытовой коррупции. Согласно политике государства акцент делается не на устранение последствий коррупционных проявлений, а на борьбу с их предпосылками. Среди населения проводятся соцопросы, анализ коррупционных рисков. На интерактивной карте открытых бюджетов любой желающий может увидеть, как расходует средства госорганы. Все это делается для того, чтобы вовлечь в антикоррупционное движение каждого гражданина. В сознании людей должна укрепиться нетерпимость к любым проявлениям коррупции, - сказал Бердибек Сапарбаев.

Руководитель регионального департамента Агентства по противодействию коррупции Адилхан Аширбаев отметил, что ведомство активно сотрудничает с общественными институтами. Вопросы противодействия коррупции поднимаются в ходе заседаний общественных советов при партии Nur Otan, реализован проект "Protecting Business and Investments" по защите бизнеса и инвестиций, запущен портал "Единое окно закупок", где каждый может увидеть планы закупок всех госучреждений.

Адилхан Аширбаев подчеркнул, что ежегодно на 20 процентов уменьшается количество коррупционных правонарушений в нашем регионе.

Руководитель филиала РОО "Жаңару" Касымхан Толендиев в своем выступлении остановился на работе, проводимой по проекту "Парасат жолы", направленного на продвижение идеологии добропорядочности в обществе. С момента реализации проекта по области проведены 190 мероприятий. В 274 библиотеках, на базе Таразского регионального университета имени М.Х.Дулати и Жамбылского политехнического высшего колледжа открыты центры "Парасат жолы".

Выступил также руководитель департамента Агентства по делам государственной службы Султанхан Шакир.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!