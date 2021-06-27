Сапарбаев: Государство создает для начинающих предпринимателей все условия

Начинающим предпринимательницам вручили призы, а именно предметы бытовой техники.

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев принял участие в церемонии награждения победителей фестиваля «Foodfest-Taraz».

В рамках развития социального предпринимательства акимат города Тараз и Ассоциация деловых женщин Жамбылской области и организовали этот фестиваль. В нем приняли участие 24 повара, получившие в рамках проекта «Бастау Бизнес» гранты в размере 580 тысяч тенге на открытие своего дела. Они соревновались в умении готовить турецкие, узбекские, казахские и дунганские национальные блюда.

По итогам конкурсного задания в парке «Жеңіс» состоялись выставка национальных блюд и церемония награждения.

Глава региона подчеркнул, что одной из целей фестиваля является поддержка многодетных матерей, занимающихся предпринимательством, и укрепление межнационального единства.

В нашем регионе проживают представители более 80 этносов, и у всех есть возможность сохранять и развивать язык, а также традиции - исторические и культурные, бытовые и кулинарные. И у каждой кухни найдется свой ценитель. В этом мы убедились в ходе фестиваля. Все участники очень старались и с гордостью демонстрировали нам свои блюда. Фестиваль дает отличную возможность многодетным матерям продемонстрировать свое мастерство, что в свою очередь станет толчком к развитию бизнеса. Мы планируем продолжать его и в будущем. Хотим, чтобы в парках области подобные мероприятия проходили чаще. Во время пандемии коронавируса пострадали многие виды бизнеса, в первую очередь, связанные с общественным питанием. Радует то, что сейчас ситуация улучшается, а предприниматели готовы поддерживать друг друга даже в это непростое время, - сказал аким области.

Начинающим предпринимательницам вручили призы, а именно - предметы бытовой техники.

Аким области Бердибек Сапарбаев отметил вклад учащихся колледжей в работу фестиваля. Свои работы представили учащиеся Жамбылского индустриально-технологического колледжа, Жамбылского политехнического высшего колледжа, Таразского колледжа сервиса и технологий и Таразского колледжа железнодорожного транспорта и коммуникаций.

Хорошо было бы поддержать начинания ребят. Они очень хорошо проявили себя. Желательно, чтобы по окончании обучения они получили гранты на развитие бизнеса. Вот это и есть реальная поддержка и развитие предпринимательства, - подчеркнул глава региона.

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