Определены виды деятельности, при которых нужно иметь POS-терминалы

Приложение zakon.kz
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Постановление вводится в действие с 1 июля 2021 года.
Постановлением Правительства РК от 1 июля 2021 года утвержден перечень отдельных видов деятельности и применения оборудования (устройства), предназначенного для приема платежей с использованием платежных карточек или приема платежей с использованием системы мгновенных платежей, сообщает zakon.kz.
Утвердить прилагаемый перечень отдельных видов деятельности и применения оборудования (устройства), предназначенного для приема платежей с использованием платежных карточек (или) приема платежей с использованием системы мгновенных платежей, - говорится в документе.
В перечень вошли следующие виды деятельности:
Как отмечается, обеспечение установки и применения оборудования (устройства), предназначенного для приема платежей с использованием платежных карточек или приема платежей с использованием системы мгновенных платежей, не распространяется на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере оптовой и розничной торговли сельскохозяйственной продукцией собственного производства, продукцией аквакультуры (рыболовства) собственного производства; на деятельность, осуществляемую через нестационарные торговые объекты, находящиеся в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования.
При этом указывается, что постановление от 21 октября 2016 года "Об утверждении перечня отдельных видов деятельности и применения оборудования (устройства), предназначенного для приема платежей с использованием платежных карточек" утратило силу.
Постановление вводится в действие с 1 июля 2021 года.
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