26 млрд тенге спонсорских средств планируется привлечь в Жамбылской области

В рамках социальной ответственности бизнеса будет реализован 71 проект на сумму 19 млрд тенге.

В Жамбылской области активно реализуются различные социальные проекты с участием предпринимателей и меценатов.

Об этом на брифинге в СЦК рассказал глава региона Бердибек Сапарбаев.

Проект «Асарлатыпүй салу» по возрождению древней традиции асар нашел живой отклик в сердцах жамбылцев.В рамках этого проекта в прошлом году многодетным и малообеспеченным семьям построено 99 жилых домов. В этом году начато строительство еще 134 домов. С начала года 14 семей обрели крышу над головой. Таким образом, в общей сложности будет построено 233 дома на сумму 2,3 млрд.тенге, - сказал аким области.

Также в этом году инициирован проект «Таразғатарту», в рамках которого в областном центре ведутся работы по благоустройству 42 объектов, ремонту жилья, в том числе 21 парка и сквера, детских игровых, спортивных площадок.

По проекту «Жомарттүлек» при спонсорской поддержке успешных выпускников открыты 3 лаборатории STEAM, построены 3 спортивных комплекса. Планируется строительство еще 4 таких комплексов и 6 объектов здравоохранения. Всего выпускники реализуют проекты в 73 населенных пунктах на общую сумму 2,8 млрд. тенге.

Кроме того, в рамках социальной ответственности бизнеса будет реализован 71 проект на сумму 19 млрд. тенге. Всего в этом году на развитие региона планируется направить 26 млрд. тенге внебюджетных средств, резюмировал Б.Сапарбаев.

В области проживает примерно 1,1 млн человек. Население представлено более, чем 100 национальностями и народностями. 72,73 % постоянного населения составляют казахи. Наименьшая концентрация казахов наблюдается в г. Тараз (Джамбул), хотя и там их доля выросла с 48,84 % в 1989 г. до 72,73 % в 2019.

Валовой продукт области:

23,8 % — промышленность20,2 % — сельское хозяйство16,6 % — транспорт и связь6,5 % — строительство9,2 % — торговля23,7 % — прочие отрасли

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