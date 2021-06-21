12 сел Жамбылской области обеспечат питьевой водой, газифицируют - 20

На развитие автодорожной сферы выделено 12,4 миллиарда тенге.

В Жамбылской области в соответствии с поручением руководства страны особый акцент сделан на реализацию государственных программ, направленных на повышение благосостояния граждан.

Об этом на пресс-конференции в СЦК рассказал глава региона Бердибек Сапарбаев.

Так, в текущем году ведется строительство 76 жилых домов на 4482 квартиры, до конца этого года будет сдано 50 жилых домов на 2902 квартиры. С начала года в эксплуатацию введено 204,3 тыс. квадратных метров жилья, что больше уровня прошлого года на 6,8 процентов. До конца года планируется ввести в эксплуатацию 651 тыс. квадратных метров.

На развитие автодорожной сферы выделено 12,4 миллиарда тенге. Планируется построить и отремонтировать 424,8 км автодорог. В результате доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии местного значения будет повышена с 90 до 93,3 процента, улиц населенных пунктов —с 77,2 до 79,2 процента.

Также до конца будут решены проблемы водообеспечения в 12 селах, в которых проживают 44 тыс. человек. В результате уровень охвата сельских жителей централизованным водоснабжением увеличится до 88,7 процента.

Голубым топливом будут обеспечены 16 тысяч жителей 20 сел. Уровень газификации сельского населения возрастет до 83,8 процента. Таким образом, по области газом будут обеспечены 257 населенных пунктов, в которых проживают 953 тыс. человек.

Область разделена на 10 районов и 1 город областного подчинения (городская администрация):

Байзакский район — село СарыкемерЖамбылский район — село АсаЖуалынский район — село Бауыржан МомышулыКордайский район — село КордайМеркенский район — село МеркеМойынкумский район — село МойынкумРайон имени Т. Рыскулова — село КуланСарысуский район — город ЖанатасТаласский район — город КаратауШуский район — село Толе Бигород Тараз.

3 города районного подчинения — Каратау, Жанатас, Шу.

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