О мерах по снижению цен на продукты в Жамбылской области рассказал Сапарбаев

На сегодняшний день через торговые сети реализовано 6,0 тыс. тонн продовольственных товаров.

На брифинге в Службе центральных коммуникаций аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев рассказал о принимаемых мерах по стабилизации цен на социально-значимые продукты питания.

По его словам, на сегодняшний день в регионе работают 29 социальных павильонов, в которых по сниженным ценам реализуется продукция Стабилизационного фонда.В этом году распахнут свои двери ещё 12 таких магазинов.

Свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности вносит инициированный Главой государства проект «От поля до прилавка», на реализацию которого направлен1 миллиард тенге.

Определены четыре торговые сети, куда без посредников поставляется сельхозпродукция местных товаропроизводителей: две молочные фермы, птицефабрика, 2500 личных подсобных хозяйств,14 индивидуальных предпринимателей, 17 крестьянских хозяйств, а также 22 кооператива.

На сегодняшний день через торговые сети реализовано 6,0 тыс. тонн продовольственных товаров и 4 млн.штук яиц.

В результате увеличилась загруженность перерабатывающих предприятий на 20-25%, цены на продовольственные товары снижены в среднем на 10-20%.

За пять месяцев в области проведено 42 ярмарки. Всего было реализовано 1104 тонны сельскохозяйственной продукции на сумму 460 миллионов тенге. Продукцию продавали по ценам на 15-20 процентов ниже рыночных.

Валовой продукт области:

23,8 % — промышленность20,2 % — сельское хозяйство16,6 % — транспорт и связь6,5 % — строительство9,2 % — торговля23,7 % — прочие отрасли

На территории области сосредоточены 71,9 % балансовых запасов фосфоритов страны, 68 % плавикового шпата, 8,8 % золота, 3 % меди, 0,7 % урана. Область богата цветными металлами, баритом, углём, облицовочными, поделочными и техническими камнями, строительными материалами.

В пределах Шу-Сарысуской впадины разведано несколько месторождений природного газа.

Запасы кормовой и технической соли составляют 10 млн т.

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