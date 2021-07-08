Нарколабораторию ликвидировали в элитном ЖК Нур-Султана

Организатором "производства" оказался 27-летний дипломированный биотехнолог.

Дипломированный биотехнолог организовал производство и реализацию синтетических наркотиков, сообщает zakon.kz.

В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия "Қарасора-2021" столичными полицейскими ликвидирована очередная нарколаборатория по производству синтетических наркотиков, известных как "Мефедрон" и "Амфетамин". Нарколаборатория и интернет-магазин, организованный для их дальнейшей реализации, располагались в съемной квартире в одном из элитных жилых комплексов столицы. Организатором "производства" оказался 27-летний дипломированный биотехнолог, который использовал полученные знания на изготовление и дальнейшую реализацию синтетических наркотиков. пресс-служба ДП Нур-Султана

В ходе обыска, как уточнили в ведомстве, у подозреваемого обнаружены и изъяты тетрадь с формулами изготовления синтетических наркотиков, электронные весы, химические компоненты для производства психоактивных веществ, колбы с наслоением психотропных веществ, полиэтиленовые пакетики для упаковки, персональный компьютер, через который наркодилер осуществлял сбыт, а также готовая к реализации "синтетика" весом более 10 грамм.

Наркотики задержанный реализовывал через свой личный интернет-магазин "бесконтактным способом" путем закладок, оставляя их в людных местах, центральных парках и даже на детских площадках. В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий в одном из городских парков столицы задержанный указал сотрудникам полиции на тайники, из которых были изъяты "закладки" с наркотиками. В результате проведенной операции сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности из незаконного оборота изъято более 60 разовых доз синтетических наркотиков. пресс-служба ДП Нур-Султана

В ведомстве отметили, что задержанный взят под стражу.

Ему предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов", предусматривающая наказание сроком до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. пресс-служба ДП Нур-Султана

По данным ведомства, с начала текущего года это уже вторая лаборатория, ликвидированная столичными полицейскими. Кроме того, за шесть месяцев текущего года из незаконного оборота изъято более 45 кг различного вида наркотических средств, в том числе героин, марихуана, гашиш и синтетические наркотики. Возбуждено 12 уголовных дел.

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