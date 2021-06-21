Почти 100 млрд тенге инвестировано в экономику Жамбылской области в текущем году

Увеличились объемы промышленного производства на 6,7%.

В понедельник, 21 июня, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев провел очередную пресс-конференцию на площадке Службы центральных коммуникаций, в ходе которой рассказал об итогах социально-экономического развития региона в январе-мае текущего года.

Так, несмотря на негативное влияние пандемии и карантинных мер благодаря поддержке руководства страны в Жамбылской области удалось сохранить положительную динамику экономического роста, который составил 101,6%.

Увеличились объемы промышленного производства на 6,7% и составили 230,3 млрд.тенге, сельского хозяйства – на 2,9% (55,1 млрд.тенге), строительства – на 6,5% (31,4 млрд. тенге), введено в эксплуатацию 204,3 тыс. кв. м. жилья, что на 6,8% больше аналогичного периода прошлого года, - отметил Бердибек Сапарбаев.

Значительный рост наблюдается в сфере инвестиций – 21,1%. В экономику региона привлечено 98,2 млрд. тенге.

В этом году запланирована реализация 11 инвестпроектов на сумму 436 млрд. тенге, из них в эксплуатацию введены 5 проектов на сумму 74,1 млрд тенге, - добавил глава региона.

Жамбылская область обладает потенциалом как промышленного, так и сельскохозяйственного региона.

При этом ежегодно наблюдается стабильный рост практически по всем отраслям экономики. Так, по росту продукции сельского хозяйства среди регионов страны Жамбылская область занимает первое место.

Основой диверсификации промышленного производства и доминирующей отраслью региона является обрабатывающая промышленность, доля которой составляет более 74%. Обрабатывающая промышленность области представлена преимущественно 6 основными отраслями, доля которых в общем объеме составляет свыше 98%. На сегодня в области действуют 107 промышленных предприятий, в том числе в обрабатывающей промышленности — 89 предприятий.

Решаются и социальные вопросы. В минувшем году введено в эксплуатацию порядка полумиллиона тыс. кв. метров жилья. В рамках программы «Нұрлы жер» ведется строительство 30 многоквартирных жилых домов. Для обеспечения жильем малообеспеченных и многодетных семей, нуждающихся в жилье, строятся 11 общежитий.

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