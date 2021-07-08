Новый мурал вызвал восхищение у жителей Алматы

По концепции авторов мурала, детский образ символизирует молодое поколение.

Новый мурал - объемное изображение девочки с зонтиком в руках - вызвал восхищение у жителей Алматы, сообщает zakon.kz.

Пока жители Алматы с интересом наблюдают за новым арт-объектом, художники заканчивают свою новую работу на одном из жилых домов в мкр. "Тастак".

Сейчас повсеместно создаются новые яркие граффити-проекты, которые украшают фасады домов и напоминают людям о важных событиях, людях, исторических моментах. Эти изображения преобразовывают город и дарят жителям новые эмоции. Отрадно, что большинство горожан принимают тепло творчество художников, и сами стали выдвигать инициативы по преображению своих домов.

По концепции авторов мурала детский образ символизирует молодое поколение. Неслучайно на зонте изображено лого антикора, ведь борьба с коррупцией - это борьба за будущее.

Мурал - это отличный инструмент диалога художника и зрителя в городском пространстве. В работе над этим проектом мы старались создать позитивный, яркий образ, который, неся за собой смысл, при этом оставался бы легким и был близок зрителю. Наша команда работала над двумя подобными проектами в Нур-Султане и Алматы. Мы планировали создать серию работ и рады, что детская тематика нашла отклик у партнеров проекта. Затрагивая такую серьезную тему, как борьба с коррупцией, мы постарались говорить "художественным" языком и создать позитивный образ, который бы стал ярким пятном рядом с автовокзалом "Сайран". автор концепции Кристина Бекмурзаева

Эта работа мне понравилась, мы сами до этого выдвигали инициативу, чтобы нам на фасаде что-нибудь нарисовали. Внуки мои фотографируются тут, думаю, туристы тоже будут, у нас напротив автовокзал. Цвета очень яркие, поднимает настроение, - поделился один из жителей микрорайона.

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