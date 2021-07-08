Участок улицы Ауэзова временно перекрыли в Нур-Султане

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с Управлением административной полиции ДП Нур-Султана начало работы по обустройству приподнятого пешеходного перехода на пересечении ул. М. Ауэзова и Ж.Омарова, сообщает zakon.kz.

Работы проводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения. В связи с обустройством приподнятого пешеходного перехода с 8 по 9 июля будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке ул. Ауэзова - от пр. Абая до ул. С. Сейфуллина, - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте акимата Нур-Султана.

Кроме того, с 9 по 20 июля на данном участке будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ, - говорится в сообщении транспортного управления.

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