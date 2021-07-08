Полицейский погиб в аварии близ Нур-Султана

Данный факт зарегистрирован в ДП Акмолинской области, проводится расследование.

Близ Нур-Султана произошло ДТП, в результате которого один полицейский погиб, второй - пострадал, сообщает zakon.kz.

5 июля в 00:24 в районе пос. Қажымұқан Целиноградского района Акмолинской области 30-летний водитель, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание автомашины Lexus GS 300. В результате ДТП водитель госпитализирован с различными травмами в больницу. 35-летний пассажир, который являлся сотрудником полиции, от полученных травм скончался на месте происшествия. пресс-служба ДП Нур-Султана

В ведомстве уточнили, что данный факт зарегистрирован в ДП Акмолинской области, проводится расследование.

Погибший работал начальником отделения уголовного розыска отдела криминальной полиции УП района Сарыарка. За рулем также находился сотрудник полиции. пресс-служба ДП Нур-Султана

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