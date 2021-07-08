Врачи дали несколько советов аллергикам

Ежегодно 8 июля в мире, в том числе в Казахстане, отмечается Всемирный день борьбы с аллергией.
Специалисты Республиканского аллергологического центра НИИ кардиологии и внутренних болезней дали несколько советов для аллергиков, сообщает zakon.kz.
Ежегодно 8 июля в мире, в том числе в Казахстане, отмечается Всемирный день борьбы с аллергией.
Несколько советов для аллергиков
- Аллергики болеют COVID-19 не чаще, чем люди без аллергии. Прием противоастматических средств может даже способствовать легкому течению коронавирусной пневмонии.
- Симптомы аллергического ринита могут напоминать симптомы COVID-19 (снижение обоняния и вкуса, кашель, слабость, лихорадка, головная боль и т.п.).
- Антибиотики до сих пор прочно занимают первое место (до 80%) среди других лекарств, как причина аллергических реакций. Не принимайте антибиотики с профилактической целью, не занимайтесь самолечением, это может быть опасно!
- Лечение аллергических заболеваний, в том числе астмы, не должно прерываться из-за риска КВИ. Выполняйте предписания аллерголога, принимайте базисные препараты!
- Заранее обратитесь к аллергологу за консультацией, не дожидаясь серьезного обострения аллергических заболеваний.
- Если вы аллергик и нуждаетесь в срочном приеме других препаратов, в безопасности которых вы не уверены, начните их прием на фоне современных антигистаминных средств (например, левоцетиризин). Они снизят риски развития шока и других аллергических осложнений.
- Воздержитесь от приема БАДов, поливитаминов и растительных препаратов - польза от них возможна, но риск гораздо более реален.
- Ограничьте пребывание "на природе", сельхозработы, контакт с растительностью, насекомыми.
- Избегайте контакта с хлором и другими распыляемыми в общественных местах антисептиками - они могут нанести вред вашему здоровью. Ограничьте использование химии дома.
- Соблюдайте разумную диету.
- Не впадайте в панику - средства для купирования аллергии общедоступны и имеются в свободной продаже.
- Не слушайте "полезные" советы от "экспертов" из Интернета. Проверяйте информацию у специалистов.
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